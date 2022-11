A Palermo le raccomandazioni dei consiglieri intasano gli uffici del Comune

Leggi su agi

(Di giovedì 3 novembre 2022) AGI - Alt agli 'sponsor' politici per le pratiche neglicomunali. Una circolare della dirigente dell'o Tributi deldi, Maria Mandalà, scatena polemiche e sospetti, soprattuto suicomunali cui viene posto un freno sulla soglia deglidell'amministrazione. "Al fine di scongiurare - si legge nel documento - la prassi invalsa da parte di alcunicomunali, che sono portatori di interessi generali della cittadinanza e non certo di interessi partiolari di alcuni cittadini/utenti dagli stessi accompagnati ino per le pratiche di riferimento, si evidenzia che il loro ricevimento non determina un diverso ordine di lavorazione delle pratiche stesse, configurandosi diversamente un abuso ...