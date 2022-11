A ottobre bolletta del gas meno cara | l’annuncio di Arera | «Costo ridotto del 12 | 9%»

(Di giovedì 3 novembre 2022) Arriva quasi al 13% il calo delladel gas per i consumatori del mercato tutelato. A renderlo noto è stata l’, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, sottolineando di aver intercettato, nel suo periodico aggiornamento dei prezzi, «le significative riduzioni didella materia prima delle ultime settimane». Dunque, una famiglia tipo, per i consumi effettuati nel mese di, riceverà unacon una riduzione del 12,9% rispetto aldel III trimestre 2022.: «Adel gasdel 12,9%»ha ricordato inoltre che, come previsto dal decreto “Aiuti Bis”, per tutto il IV trimestre l’Autorità ha azzerato gli oneri ...

Ladel gas diSarà di 126 euro ladel gas per il solo mese di, l' 11% in più rispetto allo scorso anno. Questo quanto pagherà una famiglia tipo con un contratto di ...Cala lagas per le famiglie ancora in tutela. La famiglia tipo, per i consumi effettuati nel mese di, ricevera' unacon una riduzione del - 12,9% rispetto al costo del III trimestre 2022. Nonostante i record nei mercati all'ingrosso della scorsa estate, con l'applicazione del nuovo ...L'Autorità per l'energia aggiorna le tariffe e registra un primo calo dopo mesi di aumenti. Il presidente Besseghini: "Non abbassiamo la guardia. I prezzi sono previsti in risalita per la maggiore dom ...Cala la bolletta gas per le famiglie ancora in tutela. Nonostante i record nei mercati all’ingrosso della scorsa estate, con ...