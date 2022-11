Zuppa di Porro 2 novembre 2022

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 2 novembre 2022)di. La legge sui rave è diventata una questione di vita o di morte. In un paese che per due anni si è fatto chiudere in casa, questi si lamentano di una norma. Ha ragione del vigo, la destra fa la destra e soprattutto ciò che aveva promesso in campagna elettorale. Sul piano tecnico, Guzzetta sul Giornale: non si viola nessun articolo costitzione. Nel frattempo questi fenomeni della liertà non vogliono i medici non vaccinati in corsia. E De Luca non li reintegra. La Calderone non rinnova i navigator, speriamo ci riesca. Morgan da Sgarbi e Gramellini li paragona ai cani al gunzaglio. Salusti definisce il caffe di grammellini all’olio di ricino. Ita si riapre ai tedeschi, Twitter a Pagamento e Monda intervista la Jefferson, una liberal lucida, merce rara. Caro Bollette in calo per Tabarelli e il Brasile visto dai giornai pazzi di ...