Zaniolo | la Uefa accoglie il ricorso | ci sarà domani con il Ludogorets

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Una buona notizia in casa Roma. Laha, infatti, accolto ildel club giallorosso per ridurre di una giornata la squalifica di tre...

Commenta per primo In mattinata dovrebbe arrivare l'esito del ricorsodella Roma sul caso. Il club giallorosso mira a diminuire di un turno la squalifica di tre giornate inflitta al numero 22 per la manata a Pezzella a gioco fermo contro il Betis. La Roma, ......pronta a schierare i migliori undici e in attesa di capire sia le condizioni disia l'esito del ricorso presentato dal club per la squalifica di tre giornate comminata a Nicolò dallaper ...ROMA - Nicolò Zaniolo potrà essere convocato per la gara di Europa League contro il Ludogorets. La Uefa questa mattina ha comunicato alla Roma di aver accolto il ricorso presentato quattro giorni fa i ...L’UEFA si è espressa sul ricorso presentato dalla Roma sulla squalifica di Zaniolo Con una nota apparsa nella sezione legata ai provvedimenti disciplinari, il board dell’UEFA si è espressa sul ricorso ...