Youth League | Milan-Salisburgo 2-1 | Milan primo nel girone! | LIVE NEWS

Commenta per primo Il Milan di Ignazio Abate si conferma la miglior squadra italiana in: con la vittoria per 2 - 1 sul Salisburgo chiudono il gruppo E al primo posto con 14 punti e nessuna sconfitta. Il Milan era andato sotto a inizio ripresa per il gol dell'austriaco Jano, ...TORINO - La fase a gironi disi avvia alla conclusione, proprio come la Champions dei grandi, e la Juventus Under 19 di Paolo Montero ha ancora una storia tutta da scrivere. I giovani bianconeri ospitano il Paris ...Un grandissimo Milan porta a casa il quarto successo nel girone E qualificandosi così agli ottavi di Youth League. Decisive le reti di Alesi e Lazetic, questo pomeriggio, che in quattro ...Le formazioni ufficiali di Juventus e PSG per l'ultima gara della fase a gironi di Youth League: il tecnico dell'U19 bianconera, Paolo Montero, si affida a Luis Hasa e Kenan Yildiz per conquistare il ...