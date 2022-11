Youth League | Milan-Salisburgo 1-1 | la pareggia subito Lazetic | LIVE NEWS

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Sta per iniziare, partita valida per la 6^ giornata del gruppo E di. Segui con noi la diretta testuale

TORINO - La fase a gironi disi avvia alla conclusione, proprio come la Champions dei grandi, e la Juventus Under 19 di Paolo Montero ha ancora una storia tutta da scrivere. I giovani bianconeri ospitano il Paris ...Haifa - Benfica 21:00 Manchester City - Siviglia 21:00 Milan - Salzburg 21:00 EUROPA UEFA- FASE A GIRONI Shakhtar U19 - RB Lipsia U19 0 - 0 (Finale) Real Madrid U19 - Celtic U19 3 - 1 (*...Ultimo turno di Youth League per la Juventus Primavera che si giocherà il primo posto del girone contro il PSG. La squadra di Montero si è assicurata almeno l'accesso agli spareggi, in caso vittoria ...Le formazioni ufficiali di Juventus e PSG per l'ultima gara della fase a gironi di Youth League: il tecnico dell'U19 bianconera, Paolo Montero, si affida a Luis Hasa e Kenan Yildiz per conquistare il ...