Youth League 2022 2023 | clamorosa rimonta della Juventus nel recupero

(Di mercoledì 2 novembre 2022)nella sesta ed ultima garafase a gironiUefa. I bianconeri sono sotto per 4-1 al 90? contro il Paris Saint-Germain ma qui si scatenano e con tre reti in quattro minuti messe a segno rispettivamente da Yildiz (doppietta per lui), Hujisen e Anghele firmanomente il pareggio. I bianconeri accedono così alla seconda fasecompetizione terminando al secondo posto il proprio girone proprio alle spalle dei parigini. SportFace.

Nel giro di un anno è cambiato tutto per il Milan. L'edizione scorsa difu un disastro, con un girone concluso all'ultimo posto con appena due punti. Un paio di pareggi, zero successi contro Liverpool, Porto e Atletico Madrid. Sono passati dodici mesi, ma ...Commenta per primo A poco più di un mese dal primo guizzo in rossonero, Marko Lazetic torna a segnare. In gol nella sfida dicontro il Salisburgo , vinta 2 - 1 dai rossoneri grazie anche al bel destro a incrociare del serbo, il baby attaccante si è rimesso in mostra sussurrando al mondo Milan che sì, lui c'è. ...