WWE | Stephanie sarebbe delusa dalla scelta della GCW di preferire FiteTv al WWE Network

The Shield Of Wrestling

Ora, mentre l'inchiesta è ancora in corso, McMahon lascia le redini alla figliaMcMahon, mentre lui resta come azionista con una partecipazione di controllo nella. Scoprite con noi i ...Al momento laè invece gestita daMcMahon, figlia di Vince McMahon, e da Nick Khan : entrambi sono stati nominati co - CEO a seguito del suo ritiro dalle scene. Staremo a vedere se i ... Stephanie McMahon e Nick Khan nuovi co-CEO della WWE Il WWE Network è, in Italia, la piattaforma dalla quale si può vedere tutto il prodotto della federazione omonima, dagli show settimanali ai Premium Event, dalle interviste ai documentari, ma non solo ...WWE® and MultiChoice today announced a major broadcast partnership that will see Showmax the leading streaming service available in the region become the new home of WWE Network in Africa. The ...