WWE | Natalya vuole far conoscere il marchio Louis Vuitton a Brock Lesnar

(Di mercoledì 2 novembre 2022)è una vera veterana nel mondo del wrestling professionistico. Grazie alla sua eccellenza tecnica sul ring, non manca mai di impressionare i fan. The Queen of Harts ha debuttato in WWE nel 2008 ed è riuscita a conquistare numerosi fan grazie alla sua dedizione al mestiere. Si esibisce costantemente ad alto livello e gli appassionati lo apprezzano. È anche nota per essere una persona molto alla moda. Avrà successo anche li? Questa settimanaha scritto su Twitter di voler presentare ail famosodi moda, visto il suo senso della moda degli ultimi tempi: “Sono d’accordo. Voglio presentare aunchiamato @”. Ecco il post: ...

Spazio Wrestling

SmackDown Women's Championship : Ronda Rousey batteNiente da fare per la superstar canadese che da settimane andava promettendo di strappare il titolo detenuto dalla "Baddest Woman on ...SmackDown Women's Championship : Ronda Rousey (C) vsPrima amiche, adesso acerrime rivali:e Ronda Rousey sono ormai arrivate ai ferri corti e la loro rivalità culminerà con un ... WWE: Duro spot nell’ultimo Live Event, infortunio per Liv Morgan e Natalya Negli ultimi mesi la WWE ha iniziato un percorso di totale rinnovamento del suo NXT, arrivando anche a chiamare il suo roster NXT 2.0, ovvero una seconda versione di NXT, molto più colorata, con ambie ...WWE is home to some of the most gifted female wrestlers in the world. What's their win/loss record in televised matches