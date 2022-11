WWE | Becky Lynch apparirà nella serie sulla vita di The Rock | per lei un ruolo molto particolare

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Sebbenesia stata fuori gioco per un infortunio alla spalla per diversi mesi, sembra che sia riuscita a tenersi occupata altrove nel mondo dello spettacolo. Dopo aver recitato in show come Billions e nei film prodotti dai WWE Studios, The Marine 6 e Rumble, la prossima apparizione dellasullo schermo televisivo sarà più legata al mondo del wrestling, con la partecipazione alla prima puntata della terza stagione di Young, in onda questo venerdìNBC.sarà la guest star del primo episodio della sit com che racconta ladi Dwayne Johnson. The Man interpreterà ildi Cyndi Lauper. Secondo quanto riportato, l’episodio racconterà una festa organizzata ...

Raw Women's Championship :Lynch (C) vs Bianca Belair Una rivalità che non conosce fine. Le due si sono sfidate nella passata edizione di SummerSlam, dovevinse in pochi secondi, e a ...L'ultima a qualificarsi è stata l'ex campionessaLynch, che nella scorsa puntata di Raw ha promesso di riprendersi la cintura a tutti i costi.Undisputed Tag Team Championships : Usos vs ...Becky Lynch is set to return to TV via The Rock's biographical sitcom, acting as a star from wrestling's past.WWE superstar Sheamus got married to longtime girlfriend Isabella Revilla in New York with a myriad of WWE and AEW superstars in attendance. The Celtic Warrior missed Friday’s episode of ...