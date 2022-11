Wanna Marchi a “Belve” | “Da giovane truccavo i morti”

Dopo il debutto del 1° novembre, che ha inaugurato la settimana edizione la quinta su Rai 2 , con le interviste aed E v a Robin's, Belve torna stasera con un nuovo appuntamento imperdibile. Francesca Fagnani , in seconda serata, ospiterà in studio Nina Moric e Michele Bravi. Il cantante si ...Una sorta diante litteram insomma, che ha fatto dell'ingannare il prossimo un'arte. Anche i calciatori sono per lo più dei girovaghi (nel caso di alcuni della Juventus anche dei ...Guida televisiva per oggi: scopri qui tutti i nostri suggerimenti su cosa guardare in tv, per non perdere tempo nello zapping e alleggerire il tuo mercoledì ...Wanna Marchi è scoppiata in lacrime nel backstage di ‘Belve’, il programma di Francesca Fagnani. L’ex regina delle televendite ha avuto un momento di sconforto pensando al compagno scomparso nei mesi ...