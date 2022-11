Wall Street Journal | “I carburanti fatti in Sicilia con petrolio russo anche venduti negli Usa” La più grande raffineria italiana a rischio stop

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) ArrivanoStati Uniti i prodotti petroliferi raffinati nell’impiantono di Priolo della russa Lukoil. Lo scrive il quotidiano statunitense. Accade poiché, una volta lavorato nello stabilimento vicino a Siracusa, il greggio diventa italiano e quindi aggira le sanzioni. DallaIsab i prodotti vengono poi spediti ai siti di Exxon in Texas, oppure in quelli riconducibili alla stessa Lukoil in New Jersey, la società russa ha 230 stazioni di servizio in 11 Stati (in gran parte però di proprietà di franchising individuali americane). In definitiva nei serbatoi della auto statunitensi finiscono un bel po’ di benzina e gasolio russi. La scorsa settimana la compagnia americana Exxon ha presentato il bilancio trimestrale con i ...