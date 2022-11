Volley | paura in campo per Leon | sbatte la testa e sviene Come sta lo sportivo

(Di mercoledì 2 novembre 2022)durante la finale di Supercoppa Italiana diinper Wilfredogiocatore della Sir Safety Conad Perugia. A pochi punti dalla fine del match giocato ieri a Cagliari e validofinale di Supercoppa tra Perugia e la Lube, il giocatore ha sbattuto la. Dopo un’azione e dopo aver schiacciato è infatti scivolato sul taraflex, probabilmente bagnato e quindi non propriamente saldo e ha battuto la. Sono stati minuti di terrore per tutti conche ha perso i sensi per qualche minuto. Il giocatore poi si è ripreso ed è uscito dalcon le sue gambe. Wilfredosottoposto ad accertamenti Una brutta botta e tantaper una delle stelle di ...

Superata laPerugia vola fino al traguardo e l'errore in battuta avversario fa partire la festa bianconera. Per una volta i numeri non contano, o almeno non dicono tutto. Perché stasera battuta ...Nel quinto con Perugia avanti anche di otto punti, per gli umbri di coach Andrea Anastasi c'è il tempo solo per la caduta di Leon ("Una bella, comunque abbiamo regalato uno spettacolo al ...Paura in campo per Wilfredo Leon giocatore della Sir Safety Conad Perugia. A pochi punti dalla fine del match giocato ieri a Cagliari ...Attimi di paura ieri sera, 1° novembre, durante la finale del match di Supercoppa. Nel corso del quinto e decisivo set, Wilfredo Leon stacca dalla seconda linea per colpire la palla, ma ricadendo sciv ...