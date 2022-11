Volley | Paola Egonu vince la prima partita in Turchia | quanti punti ha segnato al debutto in campionato

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 novembre 2022)ha esordito con una vittoria nelturco, dopo che sabato pomeriggio il VakifBank Istanbul aveva perso nettamente la Supercoppa dicontro il Fenerbahce. Le Campionesse del Mondo e d’Europa si sono imposte sul campo del Bolu Belediyespor per 3-1 (26-24; 22-25; 25-15; 25-18): avversario modesto per le ragazze di coach Giovanni Guidetti, che però hanno vinto il primo set soltanto ai vantaggi e hanno perso la seconda frazione,di mettere il turbo e chiudere i conti.ha messo a segno 18con un eccezionale 81% di attacchinti, dopo i 22 siglati nel match d’esordio con la casacca giallonera. L’opposto è stata affiancata in fase offensiva dalle schiacciatrici Nika Daalderop (top scorer ...