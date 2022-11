Violenze psicologiche su ginnaste | Abodi | ‘Nessuna medaglia coprirà mai comportamenti inadeguati’ Malagò | ‘Eccezioni | ma inaccettabili’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) “La dimensione del fenomeno sportivo è importante, ma deve essere chiaro che basta un caso che non va nella direzione e quel caso avrà la stessa attenzione di centomila. Le medaglie sono un fattore di orgoglio nazionale, ma non ci sarà mai unachenon adeguati. Siamo praticanti di valori, non predicatori”, così il ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea, dopo l’incontro di questa mattina con il presidente del Coni Giovannie il n.1 della Fgi, Gherardo Tecchi, parlando delle denunce presentate nei giorni scorsi da alcune atlete della ginnastica ritmica. “Non ci sarà nessuna ragione per cui per vincere unasi potrà superare un certo limite”, ha aggiunto. Sottolineando che “la ritmica rappresenta il fiore all’occhiello del settore ...