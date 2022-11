VIDEO Tennis | Wawrinka a Rune | “Smettila di comportarti come un bambino”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Quella tra Holgere Stanè stata una delle partite più combattute della seconda giornata del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2022. Alla fine la vittoria è andata al danese classe 2003, che ha avuto la meglio per 4-6 7-5 7-6(3) dopo aver annullato tre match point tra il secondo e terzo parziale. Perè stata dunque una sconfitta molto dolorosa e forse anche per questo motivo a fine match si è visto tutto il suo nervosismo. Allo svizzero non è piaciuto il comportamento sul rettangolo di gioco die al momento della stretta di mano si è dunque sfogato contro il diretto interessato: “Ti consiglio di smetterla diin campoun, ok?”. Qui di seguito ilcon anche la reazione di. ATP ...