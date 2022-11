VIDEO OM-Tottenham | che botta per Son | esce in stato confusionale

L'Inter pertanto potrà pescare una delle seguenti squadre: Porto,, Chelsea, Real Madrid/... il sorteggio è disponibile su Sky Go, NOW Tv, Amazon Prime, Mediaset Infinity e il sito ...Nella gara della 6ª e ultima giornata del girone D di Champions League, ilvince per 2 - 1 in casa del Marsiglia e si qualifica come primo per ...Il vice allenatore del Tottenham commenta la vittoria con un gol di Hojberg al 95'che vale agli Spurs il 1° posto nel Gruppo D ...Video Marsiglia Tottenham (risultato finale 1-2): gli Spurs vincono nuovamente a tempo scaduto, Højbjerg manda Conte agli ottavi di Champions League.