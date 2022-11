Viaggio nella crisi dell’infermeria di Cannavaro | tra dimissioni e nuovi arrivi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tempo di lettura: 5 minutiCome se non bastasse unadi risultati sul campo che ha portato il Benevento ad annaspare nei bassifondi della classifica. Come se non bastasse unatecnica e d’identità di squadra che ha portato la società, per le ragioni di cui sopra, al cambio della guida tecnica passando da un Fabio all’altro, da Caserta a. Nel Benevento senza pace di questa stagione si è aperta anche una vera e proprio ‘’. Un vero e proprio terremoto professionale che ha riguardato lo staff medico ed anche quello fisioterapico che aveva in cura i calciatori giallorossi. In questi giorni ci ha pensato Luigi Trusio sulle colonne de Il Mattino nell’edizione sannita – ad anticipare di volta in volta quanto stesse accadendo. Tutto è iniziato il 22 ottobre scorso nei ...