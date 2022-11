Vestiti e scarpe sequestrati dalla Guardia di Finanza donati a persone bisognose

(Di mercoledì 2 novembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordi. I finanzieri del Comando Provinciale Milano hanno donato oltre 800 capi di abbigliamento e più di 9.000 paia dioggetto di sequestro a due enti caritatevoli. I destinatari sono associazioni da anni impegnati in attività a favore dei più deboli, individuati ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Radio Lombardia

Potrà essere offerta la possibilità ai consumatori d'indossaree accessori direttamente da casa. Utilizzando le proprie foto si visualizzerà meglio l'effetto di capi d'abbigliamento,, ...Due donne che passavano di l si sono tolte lee le giacche che indossavano, e le hanno ... C' chi ci ha regalato, chi quaderni, libri, zaini…. Scoperta l'iniziativa nelle scuole, ... Gdf, donati vestiti e scarpe ad associazioni di volontariato Vestiti e scarpe sequestrati dalla Guardia di Finanza e donati a persone bisognose. I finanzieri del Comando Provinciale Milano hanno donato oltre 800 capi di abbigliamento e più di 9.000 paia di ...Adolescenti e vestiti alla moda, cosa devono fare i genitori che non possono permettersi di spendere Consigli per evitare lo scontro con i figli.