Vaccino obbligatorio Legge da impugnare Tra Governo e Regione Puglia è guerra sui medici no-vax

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 2 novembre 2022)no-vax, è scontro traMeloni e. Il reintegro in servizio degli operatori sanitari non vaccinati sta mettendo a dura prova il rapporto di collaborazione tracentrale ed enti locali. E il caso delladi Michele Emiliano che conferma l'obbligo di vaccinazione per iall'interno delle strutture sanitarie della. Alla presa di posizione della, risponde il neo-sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, che annuncia il ricorso delcontro laregionale. La norma che inimpone l'obbligo vaccinale al personale sanitario anche contro il covid, resta in vigore. Lo annuncia l'assessore ...