Vaccini | esperti | ' Poca copertura e con molte diversità regionali negli adulti'

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Roma, 2 nov. (Adnkronos Salute) - "Lavaccinaleè inferiore a quella auspicata, con importanti differenze a livello nazionale e deiindagati. Per l'antinfluenzale è immunizzato, in media, il 45,7% rispetto al valore soglia prevista dal piano vaccinale del 70%. Nel caso dell'Herpes Zoster, circa la metà degli italiani a rischio non ne ha la consapevolezza, non considera la malattia del Fuoco di Sant'Antonio invalidante e non conosce la disponibilità di un vaccino, ma si vaccinerebbe". Sono questi i dati principali evidenziati da Davide Gori, Maria Pia Fantini e dagli altri membri della segreteria scientifica dell'Obvious meeting, commentando lo studio presentato all'evento che si è svolto dal 24 al 26 ottobre al centro residenziale universitario Ceub nella Rocca di Bertinoro ...