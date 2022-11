Uomini e Donne | la redazione umiliata | mai nessuno si era spinto tanto oltre! VIDEO

I lavori del 42enne includono aiutare a montare una TV o tende, ricostruire un muro ed è disponibile per essere assunto da chiunque abbia bisogno di aiuto;soprattutto (ma anche gli...Persone -e bambini - che non potevano stare nelle caselle create dalla società. E per questo venivano emarginate. 'Ho avuto problemi di salute mentale per metà della mia vita e mi ...Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Sandro nei guai: ecco le cattiverie che ha detto sulla redazione del programma.Incredibile colpo di scena a Uomini e Donne. Ecco la decisione di Tina Cipollari: dice addio al programma Ha del clamoroso la decisione di Tina Cipollari, star e regina indiscussa (oltre a Maria De F ...