Una betoniera ha investito una donna in bicicletta a Milano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Una ciclista di 66 anni è ricoverata in codice rosso all'ospedale Niguarda didopo essere stata investita da un'autoe. L'incidente è avvenuto in via Bastioni di Porta Nuova-via Solferino, in una zona centrale della città. Sono in corso accertamenti della Polizia Locale per ricostruire l'accaduto. Sul posto sono arrivate tre squadre dei Vigili del fuoco per estrarre il corpo rimaste sotto al grosso mezzo.