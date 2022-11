Un voucher da 300 a 2 500 euro destinato alle imprese per contrastare i rincari dei prezzi

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Prima la pandemia, con due anni di incertezze tra restrizioni, chiusure e riaperture, poi la guerra in Ucraina, la scarsità di materie prime e, in ultimo, la crisi energetica: i costi del carburante, luce e gas sonostelle e...

la Repubblica

IL BUONO CHE MERITI: scheda tecnica Potranno ottenere fino aeuro i lavoratori e le lavoratrici che abbiano subito un periodo di sospensione del lavoro CIGCS/FIS . Può richiedere ilanche ...... invece, inon avrebbero consentito - alla fine, non si sarebbe consumata affatto. Ma ci ... nell'ottobre 2018, è scattato un sequestro per un valore complessivo di ben oltremila euro, ... Voucher da 300 euro per Internet veloce alle famiglie: ecco che fine hanno fatto