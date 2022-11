Ultime Notizie – Ascoli Piceno | cade nel tombino | 83enne morto annegato

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Unoggi pomeriggio dopo esser caduto a testa in giù nel pozzetto all’interno della sua proprietà, in provincia di. L’anziano, che stava ispezionando il, sarebbe rimasto incastrato dopo la caduta annegando nella poca acqua sul fondo. All’arrivo dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 sul posto non è stato possibile far altro che constatare il decesso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione