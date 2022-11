Uffizi chiusi per il ponte festivo | Sangiuliano scrive al direttore | “Gravissimo” I sindacati | “Colpa della mancanza cronica di personale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Per i vertici del ministeroCultura questo inizio di legislatura è quanto meno pirotecnico. Da una parte questo provoca anche qualche cortocircuito, per esempio sui musei gratis. Il ministro Gennaroha detto di essere “assolutamente contrario” a differenza del suo sottosegretario Vittorio Sgarbi. “Diverso è fare una politica sociale per i giovani e gli anziani, ma tenere i musei gratis a parte che non regge sul piano economico, poi deprezza il valore delle opere”, ha aggiunto. “Abbiamo i soldi del Pnrr e sono da spendere bene, con onestà ed efficienza. Siamo la prima super potenza culturale del pianeta. In Italia secondo me il ministroCultura conta tantissimo – ha proseguito – perché la cultura se ben utilizzata, resa attrattiva, fruibile, può essere un fattore di incremento di vari punti del Pil”. Oggi ...