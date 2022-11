Uffizi chiusi nel ponte di Ognissanti Il ministro Sangiuliano | “Se fosse vero sarebbe gravissimo | un danno d’immagine all’Italia”

... giorno di Ognissanti, sono statiglied è una cosa ridicola - ha aggiunto - . Io voglio aperti i musei e li voglio gratis per i cittadini della città in cui ci sono quei musei".... Gennaro Sangiuliano, che ha chiesto lumi direttamente al direttore, Eike Schmidt: "Mi risulta che in circostanze analoghe altri musei e gli stessiabbiano anticipatamente modificato la ...Uno dei più famosi e importanti musei italiani nel mondo, quello degli Uffizi, è rimasto chiuso lo scorso 31 ottobre, in un momento di grande movimento turistico dovuto anche al ponte di Ognissanti. R ...Il ministro scrive al direttore del museo Eike Schmidt: "Vorrei sapere come mai in questa circostanza non si sia proceduto come nel passato" (ANSA) ...