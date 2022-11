Ue | Meloni | ' non ha politica estera e si occupa di gender' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "La mia idea di Europa è quella di un'Europa confederale in cui viga il principio di sussidiarietà. Non faccia Bruxelles quello che può fare meglio Roma, non agisca Roma lì dove, da soli, non si è competitivi". Così Giorgiaa Bruno Vespa nel libro 'La grande tempesta. Mussolini, la guerra civile. Putin, il ricatto energetico. La Nazione di Giorgia', in uscita il 4 novembre da Mondadori Rai Libri. "Abbiamo avuto un'Europa invasiva nelle piccole cose e assente nelle grandi materie. Non converrebbe lasciare agli Stati nazionali il dibattito sul diametro delle vongole ersi invece a livello comunitario dell'approvvigionamento energetico? Definirci atlantisti, ma non europeisti mi pare francamente un'idiozia. Oggi tutto è estremamente ideologico. Passa la vulgata che sei europeista se sei ...