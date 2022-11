Ucraina | Zelensky | “Corridoio del grano ha bisogno di protezione affidabile | a lungo termine Questione di vita o morte per milioni di persone”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) “In questi giorni è proseguito il movimento delle navi con prodotti ucraini, soprattutto grazie ai nostri partner: l’Onu e la Turchia che non accettano gli sforzi russi per distruggere l’accordo sul. Ildelhadie a. La Russia dovrebbe sapere che riceverà una risposta dura da tutto il mondo a ogni tentativo di interrompere le esportazioni. Questa è unadio diper decine didi”, così il presidente ucraino Volodymyrin un video sui social. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

