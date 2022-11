Ucraina | “leader militari Russia | parlano di uso armi atomiche”

...funzionari statunitensi non hanno voluto descrivere gli scenari presi in considerazione dai...ha affermato che 'la potenziale disperazione' di Putin per ottenere una vittoria ine le ...L'aziendanella produzione, selezione, stagionatura e confezionamento di formaggio, dopo ...commenta il managing director Massimo Estrinelli " dal prolungarsi del terribile conflitto in...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...(Adnkronos) – Leader militari della Russia sono stati intercettati dall’intelligence Usa mentre discutono scenari in cui potrebbero usare armi nucleari. Lo scrive oggi il New York Times, sottolineando ...