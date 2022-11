Ucraina | Kiev | Russia vuole missili iraniani | trattative per sistemi antiaerei moderni

Anche l'Italia viene chiamata in causa per un presunto coinvolgimento nei combattimenti in. ... "L'obiettivo di- ha affermato l'ex presidente su Telegram - è il ritorno di tutti i ......citt e localit pi piccole sono state colpite inmeridionale e orientale nell'arco di un solo giorno dall'esercito russo con 47 attacchi aerei e 7 missili. Secondo lo Stato Maggiore di...Il governo degli Stati Uniti invierà otto sistemi missilistici terra-aria Nasams all'Ucraina e due di essi arriveranno nel prossimo futuro: è quanto ha annunciato un ...La guerra in Ucraina giunge al 252esimo giorno. Il ministero della Difesa russo annuncia che la Russia riprenderà la partecipazione all'accordo sul grano. Secondo funzionari statunitensi, citati dal N ...