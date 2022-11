Ucraina | Kiev | ‘morti 73 270 soldati russi | distrutti 2 714 tank'

(Di mercoledì 2 novembre 2022), 2 nov. (Adnkronos) - Ammonterebbero a 73.270 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 73.270 uomini, 2.714 carri armati, 5.525 mezzi corazzati, 1.733 sistemi d'artiglieria, 387 lanciarazzi multipli, 198 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 277 aerei, 258 elicotteri, 4.153 autoveicoli, 16 unità navali e 1.438 droni.

RaiNews

Lo ha reso noto il governatore di, Oleksiy Kuleba, aggiornando sulla situazione dell'elettricità nella regione della capitale. Su Telegram ha spiegato che 'i nostri ingegneri stanno