Ucraina | Dichiarato allarme aereo in sette regioni - Kiev | Truppe russe avanzano verso tre città nel Donetsk

02 nov 08:16allarme aereo in sette regioni L'allarme aereo è statoquesta mattina in sette regioni dell': secondo i dati della mappa l'allerta riguarda le ...'La Germania dovrebbe utilizzare il gas russo, una volta terminata la guerra in, e mantenere le centrali nucleari in funzione più a lungo', hail primo ministro della Sassonia Michael Kretschmer durante la visita del ministro per l'Azione per il clima Robert ... Ucraina: dichiarato allarme aereo in sette regioni La guerra in Ucraina giunge al 252esimo giorno. Le forniture di acqua e di energia elettrica a Kiev sono state ripristinate dopo gli attacchi missilistici russi di lunedì. Intanto, altre tre navi cari ...In Ucraina mercoledì mattina è scattato l'allarme aereo in sette regioni. Secondo i dati della mappa l'allerta riguarda le regioni di Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkassy, Kirovograd, Mukolaiv, Kharkiv ...