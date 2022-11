Twitter | chi sta finanziando Elon Musk? Le indagini negli Usa

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – Un tweet alla volta,inizia a spiegare cosa intende fare con. La spunta blu, pagando 8 dollari al mese, il reintegro graduale di chi è stato bandito, ma attraverso un processo di riammissione controllato, i video a pagamento. Il tema che però continua a interrogare qualunque osservatore neutrale è quale sia l’utilizzo che divuole fare il patron di Tesla. E, altro tema strettamente legato, quale sia la remunerazione, non solo economica, che prevede per se stesso e per gli altri investitori che sta raccogliendo. L’imprenditore visionario si è assicurato 25,5 miliardi di dollari di finanziamento da un pool di banche, guidato da Morgan Stanley, ma anche garantito personalmente un apporto di 21 miliardi di dollari (equity commitment, tecnicamente). L’obiettivo è quello di ...

twitta il video riceverebbe una parte della somma mentre il social network prenderebbe una ... Leggi anche, Musk: "Utenti banditi Settimane per ripristinare account", Musk: "Spunta ......che è difficile da prevedere man mano che le notizie sull'acquisizione dida parte di Musk continuano a diffondersi. Investire in Dogecoin ora, quindi, potrebbe portare molti vantaggi a...Twitter inizia a prendere forma così come voluto dal suo nuovo AD Elon Musk. Tra le prime novità la spunta blu a pagamento a 8 dollari mensili ...“L’attuale sistema di Twitter di signori e contadini per chi ha o non ha la spunta blu è una stronzata”. A dirlo, confermato le… Leggi ...