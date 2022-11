Troll | arriva il trailer del film horror di Netflix

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Uscirà il 1 dicembre, fantasy-dibasato sulle creature leggendarie del folklore norvegese Dopo le tante novità in arrivo a novembre, anche dicembre promette di essere un mese ricchissimo per. Uno dei progetti più interessanti che vedranno la luce a partire dal 1 dicembre sulla piattaforma streaming è sicuramente, pellicola fantasy-che porta la firma di Roar Uthaug, autore di The Wave e dell’ultimo Tomb Raider. Ilè tratto dal folklore norvegese e si presenta con unufficiale che non fa che aumentare l’attesa per la sua uscita. Dopo il primo teaser e il poster ufficialeno, dunque, anche le prime immagini die promettono davvero ...