Trento | il cacciatore 24enne Massimiliano Lucietti è stato ucciso | la perizia esclude il suicidio

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Si infittisce il giallo dei due cacciatori trovati morti nei boschi di Calledizzo. Il primo dei due ècolpito alla nuca. «Lo sparo da almeno mezzo metro di distanza». Il secondo si sarebbe suicidato. Ma ora non è esclusa la presenza di un terzo uomo

. Massimiliano Lucietti, ildi 24 anni trovato morto domenica mattina nei boschi di Celledizzo, in Trentino, è stato ucciso. Gli inquirenti - apprende l'ANSA - escludono il suicidio ...... hanno sequestrato sia il fucile del 24enne, che quello del 59enne Maurizio Gionta,ed ... La procura diha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti e attende gli esiti ...Il corpo del giovane era stato trovato da un 59enne che, a distanza di 24 ore dalla macabra scoperta, si sarebbe suicidato con un fucile da caccia ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-3bba9706-ff62-bd37-5176-24536e3878 ...