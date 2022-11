Tragedia a Roma | 19enne travolto sui binari della metro B B1 alla stazione di piazza Bologna

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Un ragazzono di 19 anni è statonel primo pomeriggio da un convoglioB/B1di. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il ragazzo è stato soccorso in condizioni gravissime: è stato trasportato all’ospedale Umberto I e, a quanto si apprende, versa in pericolo di vita. Il macchinista del treno ha dato l’rme e ha cercato di arrestare la marcia. I pompieri hanno lavorato assiduamente per sollevare il treno ed estrarre il giovane. Sospesa la circolazioneB La circolazione sulla lineaB, nella tratta Castro Pretorio-Monti Tiburtini/Ionio, è stata inizialmente sospesa ...

