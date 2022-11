Torna ArtDate | “Celebriamo il corpo libero e la prossimità dopo gli anni della pandemia”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Bergamo. La nuova edizione di “” sarà incentrata sul tema del “”. Il festival di arte contemporanea, che si svolgerà a Bergamo dal 10 al 13 novembre, taglia il traguardo del 123esimo anno e invita a riflettere sull’importanzareità, che ha un valore fondamentale nelle nostre relazioni sociali, come hanno drammaticamente rimarcato glisegnati dall’emergenza Covid-19. L’iniziativa, frutto di un’intesa culturale fra The Blank Contemporary Art e il Comune di Bergamo, è sostenuta da Regione Lombardia, Fondazione UBI Banca Popolare di Bergamo onlus, Fondazione Comunità Bergamasca e Fondazione Pio Istituto dei Sordi. Inoltre, è stata riconosciuta per la sua qualità dal circuito EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe e dal 2020 è accreditata come ...