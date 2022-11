Torino | Buongiorno | «Siamo gli eredi di Superga | ne sentiamo la responabilità»

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Le parole disulla sua fede Granata: «Il Derby? Il Toro affila le corna e cerca di incornare la zebra» Ai microfoni di Dazn, nel format Fedi, è intervenuto Alessandro, per raccontare la sua nel. Ecco le sue parole. «Andavo al Grandeda piccolo, da casa mia impiegavo in 5-10 minuti ci arrivavo. Facevo il raccattapalle, sognando di giocarci dentro un giorno. Fortunatamente ce l’ho fatta e sono felice.glidella tragedia die viviamo ogni giorno la responsabilità di ciò. Il derby è difficile da spiegare e da raccontare: è una cosa che tutti noi, tifosi e giocatori,dentro. Il Toro affila le corna e cerca di incornare la zebra. Personalmente, ricordo ancora ...

... salterà il derby - in Lazio - Salernitana, e Abisso, che non vede un fallo di Messias suin occasione del gol del Milan a. IL REGOLAMENTO Gol ingiustamente annullato : 3 se ...Ilè stato infatti multato per 5mila euro a titolo di responsabilità oggettiva "per avere ...di Juric era stato il mancato fischio di Abisso sulla spinta di Messias ai danni dida cui ... Torino, Buongiorno spodesta Rodriguez: “Io, da raccattapalle a capitano” In Qatar andranno i serbi Milinkovic, Lukic e Radonjic, il croato Vlasic, lo svizzero Rodriguez e il polacco Linetty. Schuurs e Seck potrebbero andare con Olanda e Senegal ...È un tonfo che fa male quello del Milan a Torino, sconfitto 2-1. Forse distratti dalla Champions di mercoledì 2 novembre contro il Salisburgo, decisiva per il passaggio agli ottavi, ...