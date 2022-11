Tonali | “Rinnovo Bennacer? Spero che trovi l’accordo con il Milan” | News

Il Milan di Stefano Pioli , fresco difino al 2025 , va a caccia del punto che serve per qualificarsi agli ottavi di finale di ... Kjaer, Tomori, Hernandez - Bennacer,- Rebic, Krunic, ...MILAN,: 'QUEST'ANNO SIAMO PIU' MATURI, PIOLI E' IMPORTANTE' Le sue parole: 'Perché possiamo ... Sulnon lo so, ma spero che trovino l'accordo perché lui sta bene qui con noi e gli ...MILAN TONALI – Il Milan si gioca questa sera a San Siro contro ... “Isma è un punto di riferimento per tutti perché ci dà tanti tempi di gioco e noi lo cerchiamo spesso. Sul rinnovo non lo so, ma ...Sandro Tonali, centrocampista del Milan ... “Isma è un punto di riferimento per tutti perché ci dà tanti tempi di gioco e noi lo cerchiamo spesso. Sul rinnovo non lo so, ma spero che trovino l’accordo ...