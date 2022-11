Terremoto nelle Marche | scossa di 3 0 in provincia di Ascoli Piceno

RaiNews

La terra trema nelle Marche. Una scossa di terremoto è stata registrata alle 19.31 in provincia di Ascoli Piceno. Secondo le stime Ingv, la magnitudo del sisma si attesta a 3.0 gradi. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Terremoto nelle Filippine, forte scossa di 6.4. 26 feriti, chiude l'aeroporto