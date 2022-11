Tennis | la rivelazione shock della Cirstea sul mondo degli sponsor

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Lata rumeno ha raccontato un retroscena Hanno fatto il girorete e non solo le dichiarazioni di Soranata rumena che occupa la posizione numero 38 del ranking WTA. La sportive, classe 1990 ha parlato in una recente intervista soffermandosi sul rapporto con gli. Al podcast “La Fileu” ?i è soffermata sul contratto con Adidas. Stando alle sue dichiarazioni racconta di come lola tenesse più in considerazione per l’aspetto fisico che per le qualità tecniche. Le parolePrimaforma del contratto le dissero anche: “Meglio essere belli e tra i primi 20 che brutti ed essere al numero 1?. E poi: Se sei tra i primi 20 ti vedono ovunque, sei lì 24 ore al giorno sulla scena, sette ...