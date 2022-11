Tennis | grande successo per il primo Memorial Professore Furno

IntervisteFabio Fognini tornerà in campo dopo pranzo nei sedicesimi di finale di Parigi contro Dimitrov,... Dovevo però concentrarmi su altre cose, se non il fatto di aver concluso una...E lei si stava sacrificando molto per me per farmi giocare ae competere. Ho avuto una delle ... nel 2015 l'ho avuto uno degli anni migliori , mi ha dato unacarica di energia e ...L’ultimo grande torneo dell’anno prima delle finals sta regalando grandi emozioni, soprattutto per i padroni di casa, che hanno tanti tennisti presenti sul tabellone principale. L’ATP di Parigi-Bercy ...Lorenzo Musetti avanza al torneo ATP 1000 di Parigi Bercy e approda agli ottavi: l'azzurro nei sedicesimi ha battuto il georgiano Nikholoz Basilashvili in due set, 6-4 6-2. (ANSA). (ANSA) ...