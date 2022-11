Tennis Ceriano al comando del campionato di serie A2

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 2 novembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ilbatte Bologna e vola in testa al girone deldidiA2. Tanto che adesso sognare in grande non è più un tabù. Perché il confronto tra il Clube il CircoloBologna, terminato sul punteggio 3-1 per le padrone di casa, ha confermato come, per ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.