Tennis | Atp Parigi-Bercy | Musetti agli ottavi

(Di mercoledì 2 novembre 2022), 2 nov. - (Adnkronos) - Lorenzosi qualificadi finale del torneo Atp Masters 1000 di(veloce indoor, montepremi 5.415.410 euro). L'azzurro, numero 23 del mondo, sconfigge il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 106 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e nove minuti.affronteràil norvegese Casper Ruud, numero 4 del mondo e terza testa di serie.

Più tardi (terzo match in programma sul Campo 1) toccherà a Fognini ...