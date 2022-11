Tennis | al Paris-Bercy Fognini esce al secondo turno

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Parigi – Fabionon ce la fa contro il bulgaro Gregor Dimitrov che aldel torneo Atp di Parigi-ha la meglio sull’azzurro in due set con il punteggio di 6-0, 7-5 in un’ora e mezza di gioco. (Adnkronos) (foto@Feder-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.