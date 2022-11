Taxi | l’autista può non accettare il pagamento con POS? La verità

Leggi su chenews

(Di mercoledì 2 novembre 2022)di unpuò rifiutarsi di far pagare il proprio cliente con, chiedendo espressamente soldi in contanti? Ecco la rista a questo quesito. Una realtà che si sta facendo sempre più forte negli ultimi anni è l’utilizzo di metodi didigitali sempre più preferiti ai soldi in contanti. Sempre più persone infatti scelgono il digitale per una questione di convenienza, semplicità e velocità per effettuare qualsiasi tipo di. PexelE in questo senso anche i governi si stanno adoperando per far sì che le persone scelgano di utilizzare sempre più tali mezzi introducendo nuove regole e obblighi. Tra questi c’è stato l’avvento dell’obbligo delin qualsiasi attività. Tra i vari settori a cui si è allargata questa ...