Taiwan | veterinari cinesi visitano un panda malato allo zoo di Taipei

Esperti veterinari cinesi stanno visitando lo zoo di Taipei a Taiwan per visitare il capezzale di Tuan Tuan, un panda gigante donato da Pechino in tempi diplomatici piu' clementi. Un regalo nel nome della "diplomazia dei panda". Taipei ha chiesto aiuto al gigante asiatico per salvare Tuan Tuan, il panda gigante donato all'isola da Pechino nel 2008 insieme alla "compagna" Yuan Yuan.