Superlega | nuovo Ceo Reichart | ' sarò a Nyon la prossima settimana per discuterne con la Uefa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Ilceo dellaEuropea vuole discutere i piani per rilanciare la competizione con l'organo di governo del calcio europeo, la, la. "in Svizzera lapercon la. Questa è la mia voglia di dialogo e comprensione. Si ascolta l'altra parte e ci si confronta, perché di certo non saremo in grado di essere d'accordo su tutto", ha detto Berndal podcast Einfach mal Luppen di Toni Kroos.è recentemente diventato il Ceo della A22 Sports Management, una società che rappresenta le squadre della. Il progetto originale della ...