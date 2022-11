Superbonus | si passa al 100% | la rimodulazione allo studio del governo

Lavori Pubblici

... 38.600 in Sardegna a cui si aggiungono i 4mila econ la pensione di cittadinanza. Circa ... Anche il110%, dopo il caos e le truffe scoperte, sarà eliminato. Già Draghi ne aveva ...... grazie agli effetti degli incentivi statali riservati al comparto (bonus e110 per ...turistica e ristorazione (comparti che da noi hanno ricevuto con la pandemia un durissimo colpo)... Da Superbonus 110% a bonus ordinari: cosa succede nel caso di due edifici distanti pochi metri l’uno dall’altro La legge di Bilancio includerà presumibilmente una significativa ridefinizione del Superbonus 110%, che vedrebbe in primis ridursi l'incentivo previsto fino al 100%. Non si tratta, tuttavia, ...I dati del ministero. Regole più chiare e sblocco del mercato dei crediti fiscali spingono la ripartenza. Ammessi a detrazione 682 milioni di lavori. Per gli ...